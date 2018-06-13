Fikret Orman'dan Beşiktaşlı taraftarlara müjde

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports Haber'e verdiği röportajda transferle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Orman, Oğuzhan Özyakup ile yeni sözleşmenin imzalandığını kaydederken, Manuel Fernandes'in geri dönüşü için de yeşil ışık yaktı.

OĞUZHAN'I KAP'A BİLDİRECEĞİZ FERNANDES DÖNMEK İSTİYOR

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oğuzhan'ın sözleşmesini imzaladık. Fatih'in de imzaladık. Yakında KAP'a bildiririz. Önceliğimiz ofansif orta saha transferi olacak. Bir oyuncu bekliyor. Oğuzhan'ın geçen seneki performansından memnun değildik, daha fazlasını istiyoruz. Manuel Fernandes Beşiktaş'a geri gelmek istiyor. Ben Manuel'e biraz kırgınım. Gidiş şekli iyi değildi. Mali koşullara bakmak ve Şenol hocanın görüşüne bakmak lazım. Geri dönüşü sevmem ama futbolcu, Quaresma'da olduğu gibi hatasının farkındaysa ikinci şans vermek lazım. Fernandes, Beşiktaş'ın sembol isimlerinden birisidir. Taraftarın da bir beklentisi var. Oturup konuşmak lazım."





SERKAN REÇBER GELİYOR

"Serkan Reçber geliyor. Scout, altyapı ve pilot takımı ile ilgilenecek. Bu konularda başa geçiyor. Transfer yönetim kurulunun işidir, biz karar veririz. A Takım ile ilgilisi yok Serkan Reçber'in, Şenol Güneş ile de bir ilgisi yok. Bunları da yazdılar da o yüzde söyleyeyim dedim"