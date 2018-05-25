Fikret Orman'dan Burak transferine yeşil ışık

Beşiktaş Kulübünün geleneksel iftarı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. İftar yemeğine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı camianın önde gelen isimleri ve Beşiktaşlı sanatçılar katıldı.

"BEŞİKTAŞ DÜNYA ÇAPINDA BİR KULÜP"

Organizasyonda bir konuşma yapan başkan Fikret Orman, "Zor bir sezon geçirdik, ligi istemediğimiz sonuçla bitirdik ama güneşli günler yeniden doğacaktır. Bu sezonu kapattık. Yeni transfer sezonuna yeni hedefler yeni umutlarla başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Orman, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Beşiktaş, dünya çapında bilinen, Türkiye'nin marka değeri en yüksek kulübü olarak çalışmaya devam edecektir. Ağustosta açılacak ligde başarılı olmak için çalışmaya başladık. Umarım iyi bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

"BURAK YILMAZ İYİ BİR BEŞİKTAŞLI"

Burak Yılmaz hakkında konuşan Orman, "Burak, Beşiktaş'ın çocuğu gittiği hiç bir takımda Beşiktaşlı olduğunu gizlemeyen iyi bir çocuk. Ama bir kulüple sözleşmesi var, bakacağız" şeklinde konuştu.

Transfer konusuna da değinen Fikret Orman, "Atiba 1 yıl daha kalsın istiyorum. Larin gayet iyi başarıya aç kendini göstermek istiyor başarıya aç. Tamer, Beşiktaş'a gelirse hoca olarak gelir onunla grur duyuyorum. 10 maç çok fazla milli oyuncu bunlar kazanmak lazım. Benzerini Ronaldo da yaptı. Beşiktaş'a yapılanlar gibi herkese eşit kararlar. Türk oyuncuya baktığınızda sıkıntı var" dedi.