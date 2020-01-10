Fikret Orman'dan Çebi'ye ibra isyanı

Beşiktaş'ta ibra krizi yaşanıyor.

Dün yapılan genel kurulda, 1 Haziran 2018 ila 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Eğer Ahmet Nur Çebi yönetimi dava açar ve kazanırsa, ibra edilmeyen dönemde gerçekleşen 305 milyon liralık borç Orman’dan istenecek.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Yaşanan bu gelişme üzerine konu hakkında bir açıklama yapan Fikret Orman, “Aslında Türkiye’ye ay sonu dönmeyi düşünüyordum ancak ibra konusu nedeniyle 22-23 Ocak gibi gelmeyi planlıyorum. Yaşananlar çok ayıp. Açıkçası çok üzüldüm. Ağabey dediğim, hatta bana bir şey olsa ailemi bile emanet edebilecek kadar kendime yakın gördüğüm bir insanın yaptığı bu ibra işi beni çok üzdü. İstanbul’a dönünce geniş bir basın toplantısı düzenlemeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.