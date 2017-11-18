Fikret Orman'dan FETÖ isyanı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Orman, kendisi hakkında FETÖ'cü imasında bulunanlara da cevap verdi.

İşte Orman'ın sözleri:

SİTE KURMUŞLAR BİZE ÇETECİ DİYORLAR

"Biz Reza Zarrab'a bir tane loca sattık, hayatımda 2 kez gördüm bu adamı. Reza Zarrab ile bizi ortak yaptılar. Site kurmuşlar, bize çeteci diyorlar."

FETÖ'DEN ARANAN BİRİYLE GÖRÜŞTÜ DEDİLER

"Bir tane internet sitesi kurmuşlar, Fikret Orman, FETÖ'den aranan kişiyle telefonda görüştü diye haber yapıyorlar. Bahsedilen telefon numarasını bir sene önce kullanmıştım. Ayıptır ya."





YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz. Ligde kayıplar yaşadık ama dün gördünüz oyuncularımız isteği üst düzeydeydi. Beşiktaş şampiyon olacak! Tabii ki aşağı çekmeler olacaktır! Spor gazetelerine baktığınız zaman, hakem Serkan Çınar ile ilgili 'Beşiktaş Çınar'ı dediler. Biz bu algıyı bozup, başarılı şekilde buradan çıkacağız. Hakemler etki altına alınmaya çalışılıyor, zor bir sene yaşayacağız ama kenetlenerek çıkacağız. Sene sonunda üç sene üst üste şampiyon olmanın şerefini yaşayacağız."





