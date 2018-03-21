Orman'dan futbolculara: Bir dediğinizi iki etmiyoruz

Başakşehir karşısında alınan kritik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Beşiktaş'ta yöneticiler de bu duruma oldukça tepki gösterdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Sezonun en kötü futbolunu oynayan Siyah-Beyazlı futbolcuların en çok vurdumduymaz hallerine kızan Fikret Orman ve yönetimi, yenilgiden çok mücadele edilmemesini kabul edemiyor.

BİR DEDİĞİNİZİ İKİ ETMİYORUZ

Tüm bunların yanı sıra futbolculara yapılan zamanında ödemelere de dikkat çeken siyah-beyazlılar, Başakşehir maçından birkaç gün önce oyuncuların hesaplarına toplamda 6.5 milyon euro yatırdıklarını belirtip şu ifadeleri kullandı: "Biz ödemelerimizi zamanında yapıyoruz. Takımın bir dediğini iki etmiyoruz. Paraları aksamıyor. Rakip takımlardaki (Galatasaray) oyuncular aylarca para alamıyor yine de sesleri çıkmıyor ve zirvedeler. Sahada tanınmayacak derecede bir Beşiktaş vardı. Böyle kazalar olur ama oyun böyle olmamalı. Bu takıma yine güveniyoruz, sadece avantajı kaçırdık şampiyonluğu değil."

Öte yandan futbolcuların ocak ayına ait tüm ödemelerini yapan Beşiktaşlı yöneticilerin, milli ara sonrasında şubat ayına ait alacakları da kapatacak.