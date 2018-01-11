Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 54. TSYD Antalya Buluşmasında konuştu. Türk futbolunun marka değerine vurgu yapan Orman, "Beşiktaş'ımızı dünyada daha çok bilinir hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Medyanın durumuna vurgu yapan Orman, "Adını vermeyeyim ama bir köşe yazarı benim için 'beyin özürlü' yazabiliyor" eleştirisinde bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN "LAZ" YORUMU

Beşiktaş'ın başarılarını anlatan Fikret Orman, sponsorluk gelirlerinin artırılmasını gerektiğine vurgu yaparak, "Beşiktaş'ımızı dünyada daha çok bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın büyük kulüplerinin sponsorları Orta Doğu'dan. Biz büyük işler yaptık gibi görünürken aslında bunların yanında küçük anlaşmalar. Bugün Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olmasına rağmen gazeteler bir muhabire birçok takıma baktırmaya başladılar. Çünkü pazar daralıyor. Bunu büyütmemiz lazım. Bunu büyüttüğümüz zaman herkes için daha hoş bir durum oluşacaktır. Sponsorluklarda çok büyük gibi gözüksek de dünya ölçeğinde kendimizi çok başarılı görmüyorum. O yüzden yurt dışı programlarımıza başladık. Geçtiğimiz sene Çin'e gittik. Bu bölgeye gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Fikret Orman'dan güldüren Şenol Güneş yorumu VİDEO

Orman, panel sırasında bir gazetecinin, "Şenol Güneş'i tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız?" şeklindeki sorusuna gülerek "Laz" cevabını verdi.