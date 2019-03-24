Fikret Orman'dan Guti'ye: Göster kendini

Sezon sonu Şenol Güneş ile tamamen yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, kalan 8 haftalık bölümde deneyimli teknik adamın daha fazla sorumluluk almasını istiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Guti'yi motive etti. Fikret Orman son 8 maçta yetkileri artacak olan İspanyol hocayla bir görüşme yaptı.

"KAFAMDAKİ İLK İSİM SENSİN"

Fikret Orman, "Şenol hoca sezon sonunda takımdan ayrılacak. Benim kafamdaki ilk isim sensin. Bu nedenle son 8 maçta neler yapabileceğini görmek istiyorum. Bu maçlarda başarılı olduğunu görürsem yeni sezonda takımın başına geçme ihtimalin artar. Ancak önce kendini kanıtlamalısın. Top artık sende. Göster kendini Guti" dedi.

"ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM"

Başkanın bu sözlerinden çok etkilenen İspanyol hocanın, "Beşiktaş'ta görev almak benim için bir onurdur. Bana böyle bir görev verdiğim için size teşekkür ediyorum. Güveninizi boşa çıkartmak istemiyorum. Şenol hocadan çok şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bu sınavdan başarıyla çıkmayı çok istiyorum. Beşiktaş'ta görev almak ve bu takımı çalıştırmak benim için dünyaya bedel. Sizi mahcup etmemek için elimden ne geliyorsa onu yerine getireceğim" dediği öğrenildi.