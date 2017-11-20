Fikret Orman, TRT Spor'da konuk olduğu Basın Tribünü programında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Orman'ın açıklamalarından dikkat çekici olan ise eleştiri oklarının hedefinde olan Mircea Lucescu'ya destek çıkması oldu.

Beşiktaş Başkanı'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"LUCESCU İÇİN SÖYLENENLER ÇOK AYIP"

"Lucescu'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Lucescu gibi bir hoca için söylenenler çok ayıp. Oradan bir oyuncu çağırmış ta... Ayıptır. Şu an Milli Takım'ı çalıştırmıyor olsa tüm kulüp takımları için ismi geçerdi. Lucescu'nun kariyeri belli, çok da düzgün, namuslu bir adamdır. Ayıp ediliyor. Biz övmesini de, yermesini de bilmiyoruz."

Fikret Orman'dan Lucescu'ya destek VİDEO

"GÜNEŞ'LE 2 SENELİK SÖZLEŞMEMİZ VAR"

"Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Futbolda dün asla yoktur. Şenol Güneş gidiyor, Abdullah Avcı geliyor diye konuşulur. Şenol Güneş'in tek düşündüğü, bu sezon şampiyon olarak bitirebilmek. Hoca ile 2 senelik sözleşmemiz var. Aramızda yüksek bir bağ vardır. Sonuçlar kötü olsa negatif haberler yapılacağını bilecek kadar tecrübeli birisidir. 3 mağlubiyet alsa, Şenol hoca gitsin diye kampanya başlatılır. Ne ben onu yerim, ne de hoca yer."