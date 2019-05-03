Fikret Orman'dan Mustafa Cengiz'e cevap

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi iki kulübün başkanları tartışma içine girdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ZAMANLAMASI YANLIŞTI

Şenol Güneş'in Hüsnü Güreli ile görüşmesi hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Derbi haftası Beşiktaş ve Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yle buluştu. Kötü bir niyet aramıyorum ama zamanlaması yanlıştı" demişti.

HAKEMLER KURAYLA SEÇİLMELİ

Ayrıca hakem atamalarıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Kalan 4 haftada hakemler kurayla seçilmeli" şeklinde konuşmuştu.

Cengiz'in bu sözlerle algı yarattığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bugünün gündemi değil bu. Bitime 4 hafta kalmış. Yeni bir lig başlayacağı zaman Kulüpler Birliği'nde bir şeyler konuşuruz. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve yönetimini davet ederiz. Şöyle yapsak diye konuşuruz. Lig bitmeye yakınken bunları konuşmak, bence algıyı değiştirme, algıyı yönetme, baskı yaratma gibi algılanıyor. Bunlar ne Galatasaray ne Beşiktaş'a yakışacak şeyler değil. Burada en önemli gelen kişiler sporcular. Onlarla ilgilenelim, biz spor adamların bu işin gündeminde yokuz" diyerek cevap verdi.

BU ALGILAR ESKİDE KALDI ARTIK

Orman, "Bu algılar artık eskide kaldı. Herkes kendine göre haklıdır. Ama lig bu hakemlerle oynanacak. Gerideki spekülasyon konularını açmaya gerek yok. Bu hafta sonu güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah kazanan biz oluruz” dedi.