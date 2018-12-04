Fikret Orman'dan Pepe, Babel ve Tolgay'a: Gidebilirler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına telefonla bağlanarak özel bir röportaj verdi.

Takımın ve futbolcuların son durumu hakkında konuşan Orman, şunları söyledi;

BABEL FEDA EDİLMEYECEK BİR OYUNCU DEĞİL

"Ryan Babel’in sözleşmesini uzatırsak, devam eder. Şu anda sözleşme konuşabilecek bir ortam oluşmadı Türkiye’de. Kur ne, neye göre transfer teklifi yapacağız? Hangi kura göre ödeyeceğiz? Ben 7,400 den euroyu aldım, oyuncuya ödeme yaptım, euro 5,900’e indi. Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu değil. Hiç kimse Beşiktaş’tan büyük değildir. Beşiktaş’ın ilkeleri ve büyüklüğü vardır.”





"Ljajic şu anda bizde kiralık oynuyor. Karius da öyle. Sözleşmelerini alabilmek için 'evet' dediğimiz oyuncular olmalı. Bize onlar, ‘bu oyuncular alınmalı’ dedirtecek."

BURASI DİNGO'NUN BAHÇESİ DEĞİL Kİ...

"Tolgay Arslan, kulübün disiplin yönetmeliğine uyacak. Kim olursa olsun, kimse Beşiktaş’ın üstü değil, yanından bile geçemez. Kulübün üstüne hiçbir oyuncuyu çıkarmayız. Bizim disiplin, ahlak yönetmeliğimize uyacaklar."

PEPE GİTMEK İSTERSE GİDEBİLİR

"Futbolcular parayı isterken çok profesyonel, onun dışında ama hep duygusal hareketler. Taraftarımız da duygusal baktığı için, oyuncuyla ilgili de duygusal tepkiler veriyor. Burası Dingo’nun bahçesi değil ki... Pepe'nin sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Teklif gelirse bizim açımızdan hiç sakıncası yok, gidebilir. Gitmezse de sezon sonuna kadar topunu oynayacak."





BURAK YILMAZ ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR BEŞİKTAŞLI

“Burak Yılmaz, çok sevdiğimiz bir Beşiktaşlı. Her yerde Beşiktaşlı olduğunu ifade eder. Ayrılırken de ihanet ederek ayrılmadı, takasta kullandılar. Bir Galatasaray maçında düştü, düşmedi diye bir tepki var. Sevdiğimiz bir oyuncu."