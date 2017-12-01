Fikret Orman'ın derbi yorumu: Galibiyet bekliyorum

A Spor'un sorularını yanıtlayan Fikret Orman, yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Orman, Şenol Güneş ile aralarında problem olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İşte Orman'ın sözleri:

GALİBİYET BEKLİYORUM

"Galibiyet bekliyorum. Puanlar bekliyorum. Eminim ki Galatasaray başkanı da aynı niyetler içerisindedir. Zor bir müsabaka. Fırat Aydınus'a Allah hakem şansı versin. Umarım izleyen herkese keyifli bir maç olur. Yüksek tansiyonlu bir çok maçı Vodafone Park'ta oynadık. Hatıralarda kalacak güzel bir maç olsun."





ŞENOL HOCA'YLA ARAMIZDA HİÇBİR PROBLEM YOK

"Burası profesyonel bir kulüp. Ben diktatör şeklinde kulüp yönetmiyorum. Herkesin görevi bellidir. İletişimin işine çok karışmam, beni onlar yönlendirirler. Çoğu konu bana gelmeden bile yürüyor. Hoca ile aramızda kuvvetler ayrılığı var. Bizim Ümraniye'ye gitmemiz için bir sebep yok. Zaman zaman boy göstermek için gidiyorum. Oyuncularla çok yakın ve uzak ilişkilerdeyimdir. Ben camianın 1 numarası olarak hem samimi hem mesafeli olmalıyım. O yüzden çok gitmem. Hocanın işlerine çok karışmayız. Slaven hocaya da Samet hocaya da aynı şekilde yaklaştım. Şenol Güneş ile aramızda hiçbir zaman problem olmaz. Aramızda sevgi ve güvende sıkıntı olmaz. Biz arkadan iş çevirmeyiz. İşimize saygı duyarız. Kendi gündemimiz haricinde bir şey ile uğraşmayız. Allah da işimizi rast getiriyor. Yoksa o noktadan bu noktaya gelmek imkansızdı."