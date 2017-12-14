Fikret Orman'dan uyarı: Almanya'daki maça gelmeyin

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın toplantısı düzenledi.

Orman, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Bayern Münih maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlara uyarılarda bulundu.

MAÇA TARAFTAR GÖTÜRMÜYORUZ

Orman, "Bayern Münih zor bir kura ama umutsuz bakmamak lazım. Beni Bayern Münih maçında endişelendiren şey taraftar olayı. Biz taraftarlarımızla gideriz fakat orada Beşiktaş taraftarının değil rakip taraftarların olay çıkarmasında bile bizi sorumlu tutuyorlar. Bizim yapabileceğimiz bu konuda tek şey var: Hiç taraftar götürmeyeceğiz. Her yerden açıklama yaptık, sıfır sorumluluğa sahibiz. Taraftarlarımız maça gitmek istiyorlar, haklıdırlar. Taraftarlarımız da bazen kulüp için istemedikleri şeye 'evet' demek zorundalar" dedi.

(UEFA, Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlılara 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası vermişti)

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Başkan, "İnsanlara hayır demek benim hiç hoşuma gitmiyor. Zor bir şey. Ama kurumumuzun menfaati için bu görev bize düşüyor. Bunun arkasında durmak lazım. Kardeşlerimizi maça götürmüyoruz. Saygı duymak lazım. Maça gelmek isteyenlerin bir kısmı başka takım taraftarı olabilir. Almanya’da oturan bütün Beşiktaşlılar orada bir yer kiralasınlar ve coşkuyla maçı izlesinler. Beşiktaş’a zarar gelmesin" şeklinde konuştu.