Fikret Orman'ın erteleme önerisine TFF'nin bakışı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları maçlar nedeniyle oluşacak fikstür sıkışıklığı için yaptığı 'erteleme' talebine olumlu yanıt gelmesinin zor olduğu belirtildi.

HİÇBİR TALEBİ KABUL ETMEDİLER

Yıldırım Demirören başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu bugüne kadar yapılan benzer talepleri kabul etmezken, sadece doğal (hava şartları) nedenlerle bazı maçlarda erteleme yoluna gitti. Bu nedenle Beşiktaş'ın talebinin futbol federasyonu tarafından kabul görmeyeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HENÜZ BAŞVURU YAPMADI

Fikret Orman'ın gündeme getirdiği erteleme talebiyle ilgili federasyona herhangi bir başvurunun da olmadığı ortaya çıktı. TFF'nin, Beşiktaş'ın Bayern Münih ile ilk maçı oynamadan önce yapacağı bir erteleme talebini kabul etmesi mümkün gözükmüyor.

MAÇ TAKVİMİNDE DE BOŞLUK YOK

Öte yandan, yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası öncesi FIFA'nın ligleri 20 Mayıs tarihinden önce bitirilmesini istemesi nedeniyle de, fikstürde herhangi bir boşluk bulunmuyor.

Avrupa kupası haftalarında yerel maçların oynanmasının yasak olması ve milli maç haftalarında da oynanmasının mümkün olmaması sebebiyle, Beşiktaş'ın maçı için erteleme kararı alınsa bile uygun tarih bulunamıyor.

Beşiktaş'ın zorlu fikstürü: