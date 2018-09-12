Fikret Orman'ın listesi şekilleniyor

Yeniden başkan seçilecek Orman ile kulübün 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yolları ayrılıyor. Çebi, yeni yönetimde yer almayacak.

Yönetim kurulu üyeleri Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ da yeni yönetimde olmayacak. Metin Albayrak ve Berk Hacıgüzeller'in durumu ise netlik kazanmadı.

TORUNOĞULLARI VE ÇEBİ YOK

Fikret Orman, kulübün eski yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı ve Ahmet Kavalcı'yı yeni yönetim kuruluna dahil etti. Yıldırım Demirören'in başkanlığı döneminde ikinci başkan görevini yürüten Adalı, 7 yıl sonra yeniden yönetim kurulunda olacak. Orman'ın ilk kez başkan seçildiği 2012'de futbol komitesinde yer alan Ahmet Kavalcı, bir kez daha yönetim kurulunda görev alacak.

Mevcut yönetimden Umut Güner, Şafak Mahmutyazıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Candaş Tolga Işık, Deniz Atalay, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse ve Erdal Karacan 16 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçimde Orman'ın listesine aldığı ve birlikte çalışmaya devam edeceği isimler oldu.

Fikret Orman'ın yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Serdal Adalı

Umut Güner

Ahmet Kavalcı

Ahmet Ürkmezgil

Deniz Atalay

Şafak Mahmutyazıoğlu

Candaş Tolga Işık

Hüseyin Mican

Cihat Kumuşoğlu

Hakan Özköse

Erdal Karacan

