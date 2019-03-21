Fikret Orman'ın listesindeki 4 teknik adam

Dün beIN Sports'a konuşan Fikret Orman, gelecek haftadan itibaren yeni teknik adam için çalışamlara başlayacaklarını belirtti. Orman, hem kendisinin hem de yönetimin yerli hocadan yana olduğunu söyledi.

Beşiktaş cephesinde öne çıkan isimler Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Okan Buruk. Yabancı olması durumunda ise Lucescu ilk tercih.

ORMAN'IN KAFASINDA AVCI VAR

Başakşehir'e oynattığı futbol ve gösterdiği üstün performansla son yıllara damga vuran teknik adamların başında Abdullah Avcı geliyor. Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi olan Avcı, Orman'ın en çok istediği hoca konumunda. Ancak, Başakşehir yönetiminin deneyimli teknik adamı bırakmaya niyeti yok.

Abdullah Avcı ise daha önce zamanı geldiğinde büyük takımlardan birince çalşabileceğini ifade etmişti. Sezon sonunda Orman'la Göksel Gümüşdağ arasında sıkı bir pazarlık yaşanabilir.

ALTERNATİF SERGEN YALÇIN

Taraftarların en çok istediği yerli hoca şüphesiz Sergen Yalçın. Büyük takım tecrübesi olmasa da çalıştırdığı ekiplerde genelde başarılı olan eski Beşiktaş efsanesinin bir şansı hak ettiğini düşünenlerin sayısı hayli fazla.

Sergen Yalçın ismini sık sık telaffuz eden Fikret Orman'ın, Abdullah Avcı olmazsa görüşeceği ilk ismin Sergen Yalçın olacağı ifade ediliyor. Alanyaspor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, sezon sonunda Beşiktaş'tan gelecek bir teklifi kabul etmeye hazır.

Orman'ın listesindeki son yerli hoca adayı ise Okan Buruk. Rizespor'un başında olan Buruk, geçen sezon Akhisarspor'a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı. Rizerspor'u düşme potasından alan deneyimli hoca, Karadeniz ekibini Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir duruma getirdi.

SON ÇARE LUCESCU

A Milli Takım'ın başındaki görevinden ayrılan Lucescu'nun adı Beşiktaş'la anılıyor. Siyah-beyazlı ekibin, Milli Takım performansıyla eleştirilen Rumen hocaya emanet edilme ihtimali son derece az.