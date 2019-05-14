Fikret Orman'ın Lucescu aşkı

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta gündem yeni gelecek teknik direktörün kim olacağı.

2 maç sonunda Şenol Güneş'i A Milli Takım'a yollayacak olan siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman'ın ilk tercihinin Mircea Lucescu olduğu ortaya çıktı. Hatta Orman'ın Rumen teknik adamla el sıkıştığı da söyleniyor.

TARAFTAR SERGEN YALÇIN'I İSTİYOR

Orman'ın Lucescu tercihinin aksine siyah-beyazlı taraftarların 1 numaralı adayı ise Sergen Yalçın.

Dün oynanan Alanyaspor maçının ardından Yalçın'ı tribüne çağıran taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunmuştu.

LUCESCU ESKİ GÜNLERİNİ ARATIYOR

İyi bir kariyere sahip olmasına rağmen son olarak çalıştırdığı 2 takımdan da (biri A Milli Takımımız) kovulan 73 yaşındaki teknik adam ise eski günlerini aratıyor.