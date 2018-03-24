Fikret Orman'ın Quaresma planı

Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma için gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor.

Özellikle Çin kulüplerinin gözdesi olan Portekizli futbolcuya çok sayıda talip çıktığı belirtilirken, yönetimin şimdilik pazarlık masasına oturmaya yanaşmadığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA GELİN

Başkan Fikret Orman'ın bu konuda kendisini arayan menajerlere, "Dünya Kupası'ndan sonra gelin. Daha önce kimseyle görüşmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

HEM REKLAM YAPACAK HEM PARA KAZANACAK

Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olan Q7'nin bu sayede değerini daha da katlayacağını düşünen siyahbeyazlılar, bu nedenle aceleci davranmıyor.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi 34 yaşında olan Quaresma'yı Çin'e satıp hem ismini geniş kitlelere duyurup reklam yapmayı hem de önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Quaresma, bu sezon forma giydiği 33 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.