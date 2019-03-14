Fikret Orman'ın tercihi Jorge Jesus

A Milli Takım'ın başına geçen ve Beşiktaş'la sezon sonu yollarını ayıracak olan teknik direktör Şenol Güneş'in Konyaspor maçında ıslıklanması, ayrılığın fiilen olmasa da duygusal olarak gerçekleştiği anlamına geliyor.

Bunu çok iyi bilen siyah-beyazlı yönetim, Güneş'in yerine getireceği hocayı belirlemek için kolları şimdiden sıvadı. Başkan Fikret Orman'ın mayıs ayındaki seçimi kazanması halinde ilk hoca adayı Jorge Jesus.

KARİYERİ BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMALI

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de görev yapan 64 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, ocak ayında görevinden ayrıldı.

2009- 2015 yılları arasında Benfica ile başarıdan başarıya koşan, 2015-2018 arası ise Sporting Lizbon'u çalıştıran Jesus, bu süreçte Beşiktaş'a rakip olmuş ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan taraf olmuştu.

Jesus'un futbol bilgisine ve tecrübesine inanan Orman, "Hoca konusu zar atılacak bir konu değil. Kavun karpuz da seçmiyoruz, Beşiktaş'a teknik direktör seçiyoruz. Hırvatistan Milli Takımı'ndan Bilic'i getirdik, sonra Premier Lig'e gitti. Şenol Hocayı getirdik, o da Türk Milli Takımı'na gitti. Getireceğimiz yeni isim bu seviyede biri olmalıdır. Hocanın hedefleriyle bizim hedeflerimiz örtüşmeli. CV'si Beşiktaş'ta çalışmaya uygun bir teknik direktörle anlaşacağız" şeklinde görüş belirtti.