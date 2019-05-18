Fikret Orman'ın yeni aşkı Tuğba Coşkun

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Frey, sarı-lacivertli takıma geldiğine pişman olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek mücadelede Galatasaray'dan 2, Başakşehir'den ise 3 futbolcu forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Terim ve Avcı'nın şampiyonluk sözleri

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi hem Fatih Terim hem de Abdullah Avcı şampiyon olacaklarını ifade etti.