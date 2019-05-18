Fikret Orman'ın yeni aşkı Tuğba Coşkun

Geçtiğimiz günlerde 5. kez Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman, yeni aşkıyla görüntülendi.
Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Fikret Orman'ın Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la birlikte olduğu öğrenildi.
Fikret Orman yeni aşkı Tuğba Coşkun'la çocuk sevdi - VİDEO
1 AYDIR AŞK YAŞIYORLAR
İddialara göre Orman 'aradığım aşkı buldum' dediği Tuğba Coşkun'la 1 aydır aşk yaşıyor.
ARALARINDA 11 YAŞ VAR
İkili geçtiğimiz cumartesi günü birlikte Fikret Orman'ın nikah şahitliğini yaptığı, yeğeni Tayfun Çotuk'un evine çocuk sevmeye gitti. İlişkileri yeni ortaya çıkan çiftin arasında 11 yaş fark bulunuyor.