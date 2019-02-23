Fikret Orman'la Nazmi Koca arasındaki tartışma

Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan Başkan Fikret Orman, muhalefetin eleştirilerine cevap verdi.

Orman, "Programı olmayan, lideri olmayan bir muhalefet gördünüz mü hiç? Ben diyorum ki çıkın aday olun. Ben aday olmazsam 10 aday çıkacakmış. Ya hani batmıştı bu kulüp?" dedi.

FİKRET ORMAN-NAZMİ KOCA TARTIŞMASI

Bu konuşmanın ardından eski başkan adayı Nazmi Koca'nın, kürsüde bulunan Orman'a "Aday çıkacak" demesi üzerine ortalık karıştı.

İşte karşılıklı o diyaloglar:

Nazmi Koca: Aday çıkacak.

Fikret Orman: Çıksın tabi, çıksın zaten.

Fikret Orman: Sen ben konuşurken laf atma bana. Sen mi karar vereceksin ne söyleyeceğime?

Nazmi Koca: Tahrik ediyorsunuz.

Fikret Orman: Sen kimsin de seni tahrik edeceğim. Burada kulübün başkanı konuşuyor laf atma.

Fikret Orman: Arkadaş siz 2012'de adaydınız benim karşımda. 152 tane oy aldınız 19 kişi. Allah'ım ya Rabbi'm. Benim karşıma ciddi aday çıkarın ciddi.

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