Fikret Orman:Takımda doymuşluk var

Süper Lig'de son 2 yıla oranla inişli çıkışlı bir sezon yaşayan Beşiktaş'ta, Fikret Orman oyuncularını uyardı.

Üçüncü şampiyonluğun önemine vurgu yapan Orman, takıma yapılan ödemelerden sonra bir süredir ara verdiği Nevzat Demir ziyaretlerine yeniden başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, önceki gün de tesislere giden başkan Orman, dün de Ümraniye’ye giderek hem çalışmayı izledi hem de teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü.

Güneş ile forvet transferini masaya yatıran Orman, oyuncularla da sohbet etti.

"BİZ GEREKENİ YAPTIK ARTIK SIRA SİZDE"

Antalyaspor maçının kazanılmasına rağmen istenilen futbolu ortaya koyamayan takımın bu durumundan memnun olmayan Fikret Orman, futbolcuların da dikkatini çekti.

Özellikle kaptan Oğuzhan'dan inisiyatifi daha çok ele almasını isteyen başkan Orman, "Bu sene üçüncü şampiyonluk çok daha önemli. Şampiyonluk demek Şampiyonlar Ligi demek. Maddi olarak da rahatlıyoruz. Takımda sanki bir doymuşluk var gibi. Fizik olarak sorun yok ama kafa olarak da hazır olmalısınız. Hedefler bitmez, lige artık daha fazla motive olmalısınız. Bu yıl da şampiyon olmamız şart, o zaman düzlüğe çıkarız. Bu şampiyonluk için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bütün ödemeleri gerçekleştirdik, artık sıra sizde." dediği öğrenildi.