Filenin Efeleri dörtlü finalde

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz için Udinese'den 9 milyon euroluk teklif geldi. Başkan Fikret Orman 15 milyon euro istedi.

Udinese, Dorukhan için 9 milyon euro önerdi

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Yılın en çok kazanan sporcusu Messi

Amerikan Forbes dergisinin en çok kazanan sporcular listesinde bu yıl zirveye çıkan isim Messi oldu. Arjantinli yıldızın ezeli rakibi Ronaldo ise ikinci sırada yer aldı.