Filenin Efeleri dörtlü finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı 3-1 yenerek, bitime bir hafta kala Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde etti.
Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini garantileyen ay-yıldızlı ekip, 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.