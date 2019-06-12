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Filenin Efeleri dörtlü finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, A Grubu'ndaki beşinci maçını da kazanarak Dörtlü Final organizasyonuna katılmayı garantiledi.

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Filenin Efeleri dörtlü finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı 3-1 yenerek, bitime bir hafta kala Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde etti.

Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini garantileyen ay-yıldızlı ekip, 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

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