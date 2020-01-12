Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Omnisport Salonu’nda taraftarının büyük desteğiyle final biletini elde eden Millilerimizde; Meryem Boz 36 sayı, Hande Baladın 16, Eda Erdem Dündar 15 (10 blok) ve Zehra Güneş 12 sayılık performanslarıyla galibiyette pay sahibi olan isimler oldular.

TÜRKİYE-POLONYA: 3-2

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Zsolt Mezöffy (Macaristan)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Naz, Ebrar)

POLONYA: Alagierska, Wolosz, Stysiak, Kakolewska, Smarzek-Godek, Medrzyk, Stenzel (L) (Lukasik, Jagla, Kowalewska, Gorecka)

SETLER: 19-25, 25-19, 23-25, 33-31, 15-11

SÜRE: 144 dakika (22,29,30,45,18)