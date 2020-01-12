Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Omnisport Salonu’nda taraftarının büyük desteğiyle final biletini elde eden Millilerimizde; Meryem Boz 36 sayı, Hande Baladın 16, Eda Erdem Dündar 15 (10 blok) ve Zehra Güneş 12 sayılık performanslarıyla galibiyette pay sahibi olan isimler oldular.
TÜRKİYE-POLONYA: 3-2
SALON: Omnisport
HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Zsolt Mezöffy (Macaristan)
TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Naz, Ebrar)
POLONYA: Alagierska, Wolosz, Stysiak, Kakolewska, Smarzek-Godek, Medrzyk, Stenzel (L) (Lukasik, Jagla, Kowalewska, Gorecka)
SETLER: 19-25, 25-19, 23-25, 33-31, 15-11
SÜRE: 144 dakika (22,29,30,45,18)