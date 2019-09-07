Filenin Sultanları finalde

Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-17, ikinci seti de 25-16'lık skorla zorlanmadan kazanan Filenin Sultanları, üçüncü sette Polonya'yı durdurmakta zorlandı ve üçüncü seti 14-25'lik skorla kaybetti.
16 YIL SONRA BİR İLK
Çekişmeli geçen dördüncü sette etkili oyun ortaya koyan Filenin Sultanları dördüncü seti 25-18'lik skorla kazandı ve setlerde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak 16 yıl sonra finale yükselmeyi başardı.
Sultanlar, 8 Eylül Pazar günü saat 19:30'da Sırbistan ile final maçında karşılaşacak.
1. SET SONUCU | Türkiye 25-17 Polonya
2. SET SONUCU | Türkiye 25-16 Polonya
3. SET SONUCU | Türkiye 14-25 Polonya
5. SET SONUCU | Türkiye 25-18 Polonya