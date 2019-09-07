1 Galatasaray'ın alternatif forması sızdı Sarı-kırmızılıların bu sezon için çıkartacağı alternatif forma henüz satışa sunulmadan sosyal medyada paylaşıldı. Ürün, Galatasaraylı çoğu taraftar tarafından beğenilmedi.

2 Filenin Sultanları finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. 16 yıl sonra finale çıkan Filenin Sultanları, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

3 Türkiye-Andorra -CANLI SKOR A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaşıyor.

4 Beşiktaş, Ümraniyespor'u rahat geçti Milli arayı Ümraniyespor'la hazırlık maçı yaparak geçiren Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

5 Abdülkadir Ömür'ün menisküsü yırtıldı Trabzonspor'un AEK ile oynadığı Avrupa Ligi Play-Off maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı tespit edildi.

6 Galatasaray'dan Vahdettin Engin atamasına tepki Galatasaray resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla, Fenerbahçe taraftarı olan Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanmasına tepki gösterdi.

7 Mustafa Cengiz: 5. yıldıza yürüyüşümüz devam edecek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Camiamıza, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan tüm şer odaklarına karşı Galatasaray yine şampiyon olacaktır" dedi.

8 Formula 3'te Alexander Peroni'nin geçirdiği büyük kaza Formula 3'te yarışan Campos Racing takımımın Avustralyalı pilotu Alexander Peroni büyük bir kaza atlattı.

9 Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı tercih etme sebebi Abdullah Avcı, İspanyol ekibi Sevilla'dan gelen teklifi reddedip Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı.