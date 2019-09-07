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Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. 16 yıl sonra finale çıkan Filenin Sultanları, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Filenin Sultanları finalde
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Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. 

İlk seti 25-17, ikinci seti de 25-16'lık skorla zorlanmadan kazanan Filenin Sultanları, üçüncü sette Polonya'yı durdurmakta zorlandı ve üçüncü seti 14-25'lik skorla kaybetti.

16 YIL SONRA BİR İLK

Çekişmeli geçen dördüncü sette etkili oyun ortaya koyan Filenin Sultanları dördüncü seti 25-18'lik skorla kazandı ve setlerde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak 16 yıl sonra finale yükselmeyi başardı.

Sultanlar, 8 Eylül Pazar günü saat 19:30'da Sırbistan ile final maçında karşılaşacak.

1. SET SONUCU | Türkiye 25-17 Polonya

2. SET SONUCU | Türkiye 25-16 Polonya

3. SET SONUCU | Türkiye 14-25 Polonya

5. SET SONUCU | Türkiye 25-18 Polonya

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