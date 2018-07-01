Filenin Sultanları ikinci oldu

Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde son dünya şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi ve 2. oldu.

ABD'YE 3-2 KAYBETTİK

Maça hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk seti 25-17 önde tamamladı. 2. sette Amerika Birleşik Devletleri üstün olan taraftı. Üstüste sayılar bulan Amerika, seti 25-22 kazandı ve skoru eşitledi. 3. sete ise Ay Yıldızlar hızlı başlamasına karşın, setin sonlarında Amerika oyuna ortak oldu. Birleşik Amerika önce 22-16'dan gelir geldi ardından da 4 kez set sayısı kullandı.

Filenin sultanları rakibe oyun şansı vermedi ve kullandığı ilk set sayısında sonuca giderek, 3. seti 28-26 kazanarak 2-1 öne geçti. 4. sette Amerika üstünlüğü vardı. Amerika, başından sonuna kadar etkili bir oyun sergilediği seti 25-15 kazandı ve maça tutundu: 2-2.

Karar setine iyi başlayan Milliler 2-0 öne geçti. Ancak üst üste 5 sayı alan Amerika, üstünlüğü ele geçirdi. Ay Yıldızlar'ın oyuna ortak olma isteğine Amerika Birleşik Devletleri izin vermedi ve karar setini de 15-7 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.