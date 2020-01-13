Filenin Sultanları dün akşam tarihi bir başarının altına imza attı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'yı finalde set vermeden devirdi ve tarihinde ikinci kez olimpiyatlara gitmeye hak kazandı.
FİLENİN SULTANLARI HAVALİMANINDA KARŞILANDI
Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde hepimizi gurulandıran Filenin Sultanları, İstanbul'a döndü.
Milli sporcularımız havalimanında çiçeklerle karşılandı ve bando takımı eşliğinde hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.
Filenin Sultanları İstanbul'da VİDEO