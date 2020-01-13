Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Filenin Sultanları İstanbul'da Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız İstanbul'a geldi.

2 Kjaer'in yeni takımı Milan Serie A ekibi Milan, Simon Kjaer'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

3 Jermain Lens sakatlandı Altınordu ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Jermain Lens'in, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

4 Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Juventus forması giyen milli futbolcu sezonu kapatırken, EURO 2020'ye yetişmesi de oldukça zor.

5 Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un bordo-mavili takım hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

6 Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a FETÖ cevabı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir basın mensubunun FETÖ ile ilgili sorusuna, "FETÖ bittikten sonra kim, kaç kere şampiyon oldu ortada" dedi.

7 Cüneyt Çakır 240 bin lira vergi ödeyecek Yeni yapılan düzenlemeyle, hakemlere uygulanan vergi istisnası ortadan kalktı. Yıllık geliri 600 bin ile 1 milyon TL arasında değişen Cüneyt Çakır, yaklaşık 240 bin lira vergi ödeyecek.

8 Real Madrid, Süper Kupa'yı kazandı Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Zidane, çıktığı 9. finalinde de zafere ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

9 Isla'yı Boca Juniors istiyor Arjantin ekibi Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla teklif için yaptı. Sarı-lacivertliler, 2 milyon dolar bonservis bedeli istiyor.