Filenin Sultanları İsviçre'de 2’de 2 yaptı

Japonya’da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaştı.
TÜRKİYE, YARI FİNALİ GARANTİLEDİ
Son Olimpiyat ve Asya Oyunları şampiyonu rakibi karşısında mücadeleyi 25-19, 25-18, 23-25 ve 25-23lük set skorlarıyla 3-1 üstün tamamlayan Filenin Sultanları, turnuvada 2’de 2 yaparak yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın üçüncü ve son maçında, yarın Türkiye saati ile 17.30’da ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak.
Salon: Pierrier
Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Jacobus Nederhoed (Hollanda)
Türkiye: Meryem, Zehra, Meliha, Şeyma, Eda, Cansu, Simge (L) (Beyza, Çağla, Aylin, Ebrar)
Çin: Xiaotong, Fang, Hanyu, Mingyuan, Linyu, Xiangyu, Li Lin (L) (Han Wu, Zixuan)
Setler: 25-19, 25-18, 23-25, 25-23
Süre: 1 saat 50 dakika (23,25,30,32)