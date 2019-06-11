Filenin Sultanları son şampiyon ABD'yi set vermeden yendi

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nin 4. haftasında Çin etabında mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, ilk maçında son şampiyon ABD ile karşı karşıya geldi.
MİLLİ TAKIMIMIZ 3-0 KAZANDI
Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta karşılaşmasının ilk müsabakasında ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-15, 25-17 ve 27- 25'lik setlerle mağlup etti.
10 MAÇTA 9 GALİBİYET
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 10'uncu maçında 9'uncu galibiyetine ulaşan milliler, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Türkiye, yarın 4. haftanın ikinci maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.