Filenin Sultanları üçüncü oldu

Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius, siyah-beyazlı ekibe geldikten sonra forması en çok satılan isim oldu.

Forması en çok satılan isim Karius

Cuma günü oynanan Uluslar Ligi maçında Milli Takımımıza da gol atan Denis Cheryshev'in Dünya Kupası'ndan önce doping yaptığı iddia edildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın kulübe ihtarname göndermesiyle ilgili, "Para var da paranın üstüne mi yatıyoruz" şeklinde konuştu.

Süper Lig'e yaz transfer döneminde gelen futbolcularla birlikte en pahalı isimler listesi de değişti. Ligimizde top koşturan en pahalı 20 futbolcu.

Manchester United'daki teknik direktörlük koltuğu tehlikede olan Jose Mourinho'nun yerine en kuvvetli aday olarak Zinedine Zidane gösteriliyor.

1 Futbolcuların askerlik yapacağı tarihler belli oldu Bedelli askerlikten faydalanacak olan futbol camiası başta olmak üzere birçok sporcu sezon tatillerine uygun şekilde silah altına alınacak.

2 Rizespor'da Aykut Kocaman sesleri Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman'a teklif yapacak.

3 Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada eşiyle birlikte Yunanistan'ın Mykonos adasına tatile gitti.

4 Terim, Trabzon'dan fark yiyen 11'i değiştiriyor Fatih Terim, Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından takımı değiştiriyor. Tecrübeli teknik adam 4 futbolcuyu uzun süre takımda düşünmüyor.

5 TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı A Milli Takımımızın maçlarını 4 yıllığına satın alan TRT'nin, Türk lirası üzerinden anlaşma yapmak için UEFA ile kıran kırana pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

6 Taraftarlardan Belhanda ve Volkan'a tepki Süper Lig'de 4. haftaya Volkan Demirel ve Belhanda'nın davranışları damga vurdu. Futbolseverler her iki isme de büyük tepki gösterdi.

7 Ertuğrul Sağlam: F.Bahçe'yi daha farklı yenebilirdik Süper Lig'in 4 haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sarı-kırmızılı kulübün radyosuna mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

8 Albayrak neden transfer yapmadıklarını açıkladı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle forvet alamadıklarını ifade etti.

9 A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor A Milli Takım'da çıktığı 12 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Lucescu'nun koltuğu sallantıda. Boşta olan Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk adaylar.