Filenin Sultanları üçüncü oldu

İsviçre'nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası'nda mücadele eden Milliler, üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
2. KEZ BRONZ GELDİ
Montrö şehrinde bulunan Pierrier Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, son Dünya üçüncüsü rakibini 25-16, 25-18, 23-25, 20-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup ederek Montreux Volley Masters turnuvasında 2016’dan sonra 2. kez bronz madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan final maçında ise İtalya Rusya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.