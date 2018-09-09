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Filenin Sultanları üçüncü oldu

Montreux Volley Masters Turnuvası'nda Brezilya'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol takımı 3. oldu.

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İsviçre'nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası'nda mücadele eden Milliler, üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.


2. KEZ BRONZ GELDİ

Montrö şehrinde bulunan Pierrier Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, son Dünya üçüncüsü rakibini 25-16, 25-18, 23-25, 20-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup ederek Montreux Volley Masters turnuvasında 2016’dan sonra 2. kez bronz madalyanın sahibi oldu. 

Öte yandan final maçında ise İtalya Rusya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.


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