Filenin Sultanları yarı finalde

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Fatih Terim'den yabancı sınırlaması açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kensine yöneltilen yabancı sınırlaması sorusunu "Bu kuralı biz getirdik ve çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü, anlamıyorum" şeklinde cevapladı.