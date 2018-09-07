Filenin Sultanları yarı finalde

Japonya’da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Bayan Milli Takımımız, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’nda grubundaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İsviçre ile karşılaştı.
Montrö şehrinde bulunan Pierrier Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Millilerimiz, Beyza, Çağla, Ebrar, Zehra, Şeyma, Hande altılısı ve libero Gizem ile başladı.
Rakibi karşısında mücadelenin ilk setini 25-21, ikinci setini 25-15, üçüncü setini de 25-22‘lik set skorlarıyla 3-0 üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Montreux Volley Masters turnuvasında 3’te 3 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.