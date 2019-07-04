Filenin Sultanları yarı finalde

4,603 kez izlendi

21,069 kez izlendi

Ozan'ın Milan'ı reddetmesi İtalya'da dalga konusu oldu

5,148 kez izlendi

TJK TV sunucusu Esen Gök ilk kez at yarışını sundu

14,833 kez izlendi

13,231 kez izlendi

19,115 kez izlendi

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Galatasaray'da

9,158 kez izlendi

9,095 kez izlendi

Fenerbahçe: 3 Temmuz bir kumpastır

5,941 kez izlendi

Şener: İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım

8,019 kez izlendi

Max Kruse: Fenerbahçe çok büyük kulüp dediler

Son olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Fransız stoper Mirin'in Akhisarspor forması giymesi esprileri de beraberinde getirdi.

Başakşehir, daha önce Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen 39 yaşındaki golcü Samuel Eto'o'yu transfer etmeye hazırlanıyor.

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cengiz, "13.6 milyon euroluk borcu yapılandıralım" şeklinde bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Kolarov, Roma yönetimiyle masaya oturdu. Sırp futbolcunun alacaklarına karşılık bonservisini istediği öğrenildi.

Hakkında çıkan aşk dedikodularına Twitter hesabından cevap veren Dorukhan, "İsmini ilk kez duydum. Türk olsa belki" dedi.

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta dile getirmesine rağmen Vedat Muriç'in peşini bırakmıyor.

Alex Morgan'ın gol sevinci İngiltere'de olay oldu

1 Fenerbahçe yeni sezonu açtı Son olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

2 Dorukhan'dan güldüren Dimitra Vamvakousi yorumu Hakkında çıkan aşk dedikodularına Twitter hesabından cevap veren Dorukhan, "İsmini ilk kez duydum. Türk olsa belki" dedi.

3 Max Kruse: Fenerbahçe çok büyük kulüp dediler Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, sarı-lacivertli kulübe övgüler yağdırdı. Golcü futbolcu, "Hedef 4. yıldızı takmak" dedi.

4 Kırkpınar güreşlerine geleneksel yöntemle hazırlık 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsanelerin yöntemleriyle antrenman yapıyor.

5 Alex Morgan'ın gol sevinci İngiltere'de olay oldu İngiltere'yi 2-1 yenerek Kadınlar Dünya Kupası'nda finale yükselen Amerika Birleşik Devletleri'nde, kaptan Alex Morgan'ın gol sevinci İngilizleri kızdırdı.

6 Başakşehir'de hedef Eto'o Başakşehir, daha önce Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen 39 yaşındaki golcü Samuel Eto'o'yu transfer etmeye hazırlanıyor.

7 Beşiktaşlı Mirin Akhisarspor forması giydi Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Fransız stoper Mirin'in Akhisarspor forması giymesi esprileri de beraberinde getirdi.

8 Peru Şili'yi geçerek finale kaldı Arjantin'i eleyen Brezilya'nın finaldeki rakibi Peru oldu.

9 Fenerbahçe'nın Vedat Muriç inadı Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'a gitmek istediğini her fırsatta dile getirmesine rağmen Vedat Muriç'in peşini bırakmıyor.