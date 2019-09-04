A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu yıl 31. kez düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda madalyaya ilerliyor.
Filenin Sultanları, çeyrek finalde son 2 şampiyonanın finalisti Hollanda ile karşılaştı.
FİLENİN SULTANLARI'NDAN HARİKA PERFORMANS
Ankara'da oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Milli Takımımız, çeyrek finale kadar tüm maçlarını 3-0 kazanarak gelen rakibine karşı çok iyi bir performans ortaya koydu.
Seyircinin desteğini arkasına alan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve yarı final biletini cebine koydu.
Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırmıştı.Grup maçlarını namağlup tamamlayan Hollanda ise son 16 turunda Yunanistan’ı 3-0’lık rahat bir skorla geçmişti.
1. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 20
2. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 22
3. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 20
Filenin Sultanları, yarı finalde Polonya - Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.