A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu yıl 31. kez düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda madalyaya ilerliyor.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde son 2 şampiyonanın finalisti Hollanda ile karşılaştı.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN HARİKA PERFORMANS

Ankara'da oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Milli Takımımız, çeyrek finale kadar tüm maçlarını 3-0 kazanarak gelen rakibine karşı çok iyi bir performans ortaya koydu.

Seyircinin desteğini arkasına alan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve yarı final biletini cebine koydu.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırmıştı.Grup maçlarını namağlup tamamlayan Hollanda ise son 16 turunda Yunanistan’ı 3-0’lık rahat bir skorla geçmişti.

1. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 20

2. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 22

3. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 20

Filenin Sultanları, yarı finalde Polonya - Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.