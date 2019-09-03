Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde rakibi Hollanda

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4 Eylül Çarşamba günü çeyrek final maçları oynanacak.
Şampiyonada heyecan çeyrek final maçlarıyla sürecek. Yarı finale yükselecek takımlar Türkiye ve Polonya'da yapılacak maçların ardından belli olacak. Son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Ankara'daki diğer maçta Sırbistan ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Lodz kentinde ise İtalya-Rusya ve Polonya-Almanya maçları oynanacak.
Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına tek başına ev sahipliği yapacak.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4 Eylül Çarşamba günü oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Türkiye (Ankara)
17.00 Sırbistan-Bulgaristan
19.30 Türkiye-Hollanda
Polonya (Lodz)
19.00 İtalya-Rusya
21.30 Polonya-Almanya