Filenin Sultanlarının Dünya Kupası kadrosu

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

1 Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti, Fatih Terim iddialı konuştu.

2 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etti ve Devler Ligi'ne görkemli bir giriş yaptı.

3 Messi'ye alınan önlem tutmadı PSV savunması Messi'nin frikikten gol atmasına engel olmak için kurulan barajın arkasına bir oyuncu daha koydu ancak Arjantinli yıldız topu 90'a gönderdi.

4 Ramos'tan Messi gibiyim diyen Griezmann'a: Cahil Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyede olduğunu söyleyen Antoine Griezmann için "Cehalet mutluluktur." dedi

5 Malatya'nın hocası: Medel kırmızı görmemeliydi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Medel'in gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi. Bulut, "Medel'e verilen kart bence doğru değil. Gereksiz yere kırmızı kart verildi" dedi.

6 Cenk Tosun formayı kaybediyor Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, İngiltere'de sezona kötü başladı.

7 Derbi öncesi 'çiçek' krizi F.Bahçeli yönetici Metin Şen, Şenol Güneş'e derbi öncesi çiçek verileceğiyle ilgili çıkan haberlere, "Çiçekler annelere verilir. Nokta." diyerek tepki gösterdi.

8 Benzia, Beşiktaş maçını bekliyor Konyaspor karşısında başarılı bir futbol ortaya koyan Benzia, Beşiktaş derbisi öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

9 Andreas Kilit futbolu bıraktı Fenerbahçe'nin 6 ay önce U21 takımına transfer ettiği İsveçli Andreas Kilit, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı.