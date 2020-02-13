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Filenin Sultanları'nın Tokyo programı açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programı belli oldu.

| Haber Merkezi
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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programının belli olduğunu açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya'yla karşılaşacak milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

26 Temmuz Pazar:

10.25 Çin - Türkiye

28 Temmuz Salı:

10.25 İtalya - Türkiye

30 Temmuz Perşembe:

15.45 ABD - Türkiye

1 Ağustos Cumartesi:

08.20 Arjantin - Türkiye

3 Ağustos Pazartesi:

08.20 Rusya - Türkiye

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