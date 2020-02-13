Filenin Sultanları'nın Tokyo programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki maç programının belli olduğunu açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Tokyo 2020'de B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya'yla karşılaşacak milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
26 Temmuz Pazar:
10.25 Çin - Türkiye
28 Temmuz Salı:
10.25 İtalya - Türkiye
30 Temmuz Perşembe:
15.45 ABD - Türkiye
1 Ağustos Cumartesi:
08.20 Arjantin - Türkiye
3 Ağustos Pazartesi:
08.20 Rusya - Türkiye