Filenin Sultanları'nın Tokyo'daki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılarak önemli bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak.

Oyunlarda A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya mücadele edecek.

Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. 2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.