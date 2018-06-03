Filip Novak: F.Bahçe'nin kaybedeceğini beklemiyorduk

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, Çek basınına yaptığı açıklamada sezon değerlendirmesinde bulundu.

F.BAHÇE'NİN KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUK

İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Novak, ''Sezon bitti ve tatilin keyfini çıkartabiliriz. Ligi 5. bitirdik ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İstanbul takımlarının ardından ilk sırada yer aldık. Avrupa Ligi'ne gitmeyi düşünüyorduk ama finalde Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi yeneceğini düşünmüyorduk. Fenerbahçe yenilince biz de Avrupa'nın dışında kaldık.'' diye konuştu.

ATIĞIM GOLLER ÖNEMLİYDİ

Türkiye'ye alıştığını söyleyen Çek sol bek, ''İlk geldiğimde hemen alışamamıştım. Başka bir ülke ve başka bir ligdeydim. Ama şimdi iyi hissediyorum. Attığım goller tabii ki önemliydi. Gollerim için mutluyum ama önemli olan takımın performansı.'' dedi.