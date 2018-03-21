Filip Novak: Trabzonspor iyi bir basamak

Devre arası transfer döneminde Midtjylland'dan Trabzonspor'a transfer olan Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, Çek basınına verdiği röportajda Türkiye serüveni hakkında konuştu.

''TRABZONSPOR'A GELEREK DOĞRU YAPTIM''

27 yaşındaki futbolcu, ''Çok mutluyum. Trabzonspor'a gelerek doğru bir hamle yaptım. Burası, kariyerim için iyi bir basamak. Bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Kucka, Bero, Hubocan ve Durica, geldiğimde bana çok yardımcı oldular. Onlar sayesinde daha kolay adapte oldum'' diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'a transfer olan Novak, Süper Lig'de 7 maça çıkarken henüz gol veya asist katkısı yapmadı.