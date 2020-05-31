Filip Novak'ı Jan Vesely'nin eşi ikna ediyor

Sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan ve bordo-mavililerle masaya otursa da, henüz bir anlaşma sağlayamayan Filip Novak ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği öğrenilmişti.

Çek futbolcunun, sarı-lacivertlilere transfer olması için devreye sürpriz bir ismin girdiği öğrenildi.

JAN VESELY'NİN EŞİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Jan Vesely’nin eşi olan Nataliya Miladinovic'in, aynı zamanda Novak’ın sevgilisi Katerina Provaznikova’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Nataliya Miladinovic’in Novak’a sarı-lacivertli ekibi anlattığı ve transfer olmasını tavsiye ettiği de öğrenildi.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Filip Novak, devre arası transfer döneminde sevgilisi Katerina Provaznikova ve menajeri ile İstanbul’da buluşmuştu ve o dönem yıldız oyuncunun ismi İstanbul ekipleriyle anılmıştı.

Bek oyuncusu Filip Novak, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gole imza attı, 1 de asist yaptı.