Ensonhaber.com'a dön

Filipe Luis: 100 milyon euro Griezman için ucuz

Atletico Madrid'in Brezilyalı sol beki Filipe Luis, takım arkadaşı Antoine Griezmann hakkında konuştu.

Yorum Yap

Filipe Luis: 100 milyon euro Griezman için ucuz

Sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen Antoine Griezmann hakkında takım arkadaşı Filipe Luis'ten çarpıcı itiraflar geldi.

100 MİLYON EURO UCUZ

Brezilyalı futbolcu, ''Griezmann 100 milyon euroluk bedeliyle kesinlikle ucuz. Ancak şu anda ne biz arkadaşları, ne de Griezmann bunu düşünmüyoruz. UEFA finalinden sonra düşünebiliriz.'' şeklinde konuştu.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, geçtiğimiz günlerde Fransız yıldız ile ilgilendiklerini söylemişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM