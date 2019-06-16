Filipe Luis: Copa America'dan sonra karar vereceğim

Atletico Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın sol beki Filipe Luis, transfer olup olmayacağı hakkındaki soruları yanıtladı.

Transferde adı, Fenerbahçe ve Galatasaray'la geçen Luis, Copa America turnuvası devam ederken transfer görüşmesi yapmaya niyetinin olmadığını söyledi.

"COPA AMERİCA'DAN SONRA KARAR VERECEĞİM"

Atletico'da geçirdiği bu sezonun ardından mutlu olduğunu belirten Filipe Luis, "Bu sezon Atletico Madrid'le çok güzel bir sezon geçirdim. Sezon başında UEFA Süper Kupası'nı kazandık ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmamıza rağmen, La Liga'da sezonu ikinci sırada tamamladık. Geleceğimle ilgili soru soran herkese Copa America'dan sonra sorunun çözüleceğini söylüyorum." dedi.

"ATLETICO HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

Copa America'dan sonra menajerleriyle görüşeceğinin altını çizen başarılı sol bek, "Atletico her zaman kalbimde olacak ama geleceğimle ilgili şu an konuşmayacağım. Milli Takımımıza saygı duyduğum için turnuva boyunca diğer kulüplerle görüşme yapmayacağım. Turnuva bittikten sonra menajerlerimle oturup karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

2018/2019 sezonunda Atletico Madrid'le 32 maça çıkan Filipe Luis, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.