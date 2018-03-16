Filipe Luis Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Atletico Madrid'in Brezilyalı sol beki Filipe Luis'in sol ayak fibula kemiği kırıldığı açıklandı.
SOL AYAK KEMİĞİNDE KIRIK VAR
Madrid temsilcisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yapılan maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcunun sol ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.
DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR
İspanyol basını, 32 yaşındaki Brezilyalı sol bekin sezonun geri kalan bölümünde ve Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda forma giyemeyebileceğini yazdı.
Atletico Madrid'in deplasmanda 5-1 kazandığı maçın ikinci yarısında sakatlanan ve sedyeyle sahadan ayrılan Luis, yerini Lucas Hernandez'e bırakmıştı. Bu sezon 25 resmi maçta forma giyen Filipe Luis takımı Atletico Madrid'e 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.