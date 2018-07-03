2019 yazında Çin'de düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası Asya kıtası ön eleme maçında Filipinli ve Avustralyalı basketbolcular birbirlerine girdi.

Filipinler-Avustralya maçında kavga çıktı ViDEO

13 OYUNCU DİSKALİFİYE

Avustralya'nın üçüncü periyotun bitimine 4 dakika kadar bir süre kala 79-48 önde olduğu karşılaşmada pota altındaki bir pozisyondan sonra oyuncular birbirlerine girdi. Bir boks maçını aratmayacak yumruklaşmalar, yabancı madde ile saldırma ve kafaya sandalye fırlatma gibi spor ruhuna uzak enstantanelerin yaşandığı maçta tam 13 oyuncu oyundan atıldı.

Karşılaşmanın geride kalan bölümünde Filipinlerde oynayabilecek sadece 3 oyuncu kaldı ve maç 5'e 3 olarak devam etti. Üçüncü periyotun skor 89-53 Avustralya lehine tamamlanmasından sonra ise karşılaşma tatil edildi.