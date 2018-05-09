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Filistin'de koltuk değneği kulübü kuruldu

İsrail'in saldırısıyla bacaklarını veya kollarını kaybeden 17 Filistinli, İngilizce "koltuk değneği" anlamına gelen Crutches isimli futbol takımı oluşturdu.

Filistin'de koltuk değneği kulübü kuruldu
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Filistin ile İsrail arasında gerginlik sürerken Filistin'de umut aşılayıcı bir takım kuruldu.

İsrail'in saldırısıyla bacaklarını veya kollarını kaybeden Filistinliler, kurdukları futbol takımı ile hayata tutunuyor.

"BİZ ENGELLİ BİR TAKIM DEĞİLİZ"

Takıma ilk katılan futbolculardan Naji Adzhin, ''Biz engelli bir takım değiliz. Favori sporumuzu hala yapabilecek kapasitede insanlarız'' diye konuştu.

YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Crutches takımının kalecisi Abdul ise ''Tek yapmamız gereken sakatlığımızı unutup sevdiğimiz spora odaklanmak. Herkese tek ayakla bile futbol oynanacağını, tek elle antrenman yapılabileceğini kanıtladık. Yaşamaya devam edeceğiz ve durmayacağız'' dedi.

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