Final Four Köln'de

1 Fenerbahçe cephesinde Kolarov gelişmesi Kolarov'u transfer etmek için Roma'nın onayını bekleyen Fenerbahçe, Sırp sol beki kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı.

2 Deniz Türüç transferinde son durum Deniz Türüç için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle anlaşmak üzere olduklarını ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Son kararı Deniz verecek" dedi.

3 Michael Seri'nin transfer detayları Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Michael Seri, yarın (18 Temmuz Perşembe) imza için İstanbul'a gelecek.

4 Fenerbahçe, internetten hoca arıyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, internetten verdiği bir ilanla altyapı antrenörü arıyor.

5 Matthijs de Ligt, Juventus'ta Ajax'ın 19 yaşındaki Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, Juventus'a transfer oldu.

6 Beşiktaş, Vitor Hugo'yu kiraladı Beşiktaş, Fiorentina'dan deneyimli stoper Vitor Hugo'yu 1 yıllığına kiraladı.

7 Mesut Özil'in yeni tarzı Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil yeni tarzıyla dikkat çekti. Saçlarını boyayan deneyimli isim, fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

8 Futbol dünyası yaşlandırma akımına uydu Sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırması futbolculara da uygulandı. Birçok ismin yaşlı hali paylaşılırken, Emre Belözoğlu'na yaşlanmıyor esprileri yapıldı.

9 Okan Kocuk, Galatasaray'da Bursaspor'dan bonservisini alan 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'la anlaştı.