Final Four'da türk derbisi: F.Bahçe-Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı start alıyor.

Sezon boyunca aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde kozlarını paylaşacak.

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Fernando Buesa Arena'da 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. Bu sezon 7. kez rakip olacak iki ekip, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki kapışmalarında 1'er galibiyet aldı. Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan temsilcilerimiz, 3'er galibiyetle eşitliği bozamadı.

KUPA SAYISI EŞİT

18 yıl aranın ardından Dörtlü Final'e yükselmeyi başaran Anadolu Efes ile üst üste 5. kez bu aşamaya gelerek tarih yazan Fenerbahçe Beko, Avrupa Kupaları'nda şu ana kadar toplam 14 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı 11'e 3'lük bir üstünlük sağladı. Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük zaferini 2016-2017'de Avrupa Ligi'ni kazanarak yaşayan Obradovic'in öğrencileriyle, 1995-1996'da Koraç Kupası'nda zafere uzanan Efes'in Avrupa Kupaları sayısında ise eşitlik bulunuyor..

ATAMAN'DAN OBRA'YA ÖVGÜ

Anadolu Efes'le müthiş bir sezonu geride bırakan Ergin Ataman, "Avrupa Ligi tarihinin en iyi koçuna ve bu sezonun en iyi takımına karşı oynayacağız" diyerek meslektaşı Obradovic'e övgüler yağdırdı. Tecrübeli koç, 'Kupayı alırsanız özel bir planınız var mı' sorusuna ise: "Pazartesi Ibiza'ya gidip orada kutlayacağız. Sonra tekrar Türkiye'ye döneceğiz" yanıtını verdi.

VESELY VE KALİNİC MÜJDESİ

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, "Vesely ve Kalinic takımla çalışmalara başladı. Ellerinden gelen katkıyı vermek istiyorlar. Lauvergne ile Datome ise kesinlikle aramızda yok" dedi. Sırp koç, 'Kupayı alırsanız özel bir planınız var mı?' sorusuna ise, "Kupadan önce Efes maçına odaklanmalıyız" cevabını verdi.

Not: Dev karşılaşmayı bu akşam Kralspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz...