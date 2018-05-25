Final için avantaj Houston'da

1 Başakşehir, Emre'yle 1 yıl daha uzattı Başakşehir, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 2019'a kadar uzattı.

2 Aziz Yıldırım: Başkan olursam seneye şampiyonuz Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeniden başkan olması durumunda güçlü bir kadroyla Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olacaklarını ifade etti.

3 Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek'e: Köşene çekil Galatasaray'da 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi Abdurrahim Albayrak, eski başkan Dursun Özbek hakkında sert açıklamalar yaptı.

4 Beşiktaş 10 oyuncunun maaşını TL'ye çeviriyor Beşiktaş yönetimi, dövizdeki artıştan dolayı oluşabilecek zararın önüne geçmek için 10 yerli oyuncunun euro üzerinden olan maaşlarını Türk lirasına çevirme kararı aldı.

5 Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın yardımcı hakemi itmesini saldırı olarak değil, fiili müdahale olarak değerlendirdi ve cezasında 6 maç indirime gitti.

6 Fikret Orman'dan Burak transferine yeşil ışık Transfer konusundan açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı kulübe gelebileceğinin sinyallerini verdi.

7 Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e: Edepli edebinden susar Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşan seçim öncesi yaptığı açıklamada başkan adayı Dursun Özbek'i hedef aldı ve "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar." dedi.

8 Gomis'ten anlamlı paylaşım Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, F.Bahçeli Volkan Demirel'in de yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve "Büyük rakipler olmadan bu zafer bu kadar güzel olmazdı" notunu düştü.

9 Ancelotti Benzema'yı istiyor Serie A ekiplerinden Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Carlo Ancelotti'nin yeni takımına ilk transferi, Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema olacak.