Final için avantaj Houston'da

Karşılaşma çekişme içinde geçerken, ilk periyodu Houston 23-17 önde kapatırken 2. periyot 45-45’lik eşitlikle son buldu. Son bölümlerde rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Rockets mücadeleden 98- 94 galip ayrıldı ve seride 3-2 öne geçti.
Houston'da Eric Gordon 24 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Chris Paul 20, James Harden ise 19 sayı ile oynadı.
Golden State Warriors'ta Kevin Durant'in 29, Stephen Curry'nin 22 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Houston Rockets, deplasmanda oynayacağı serinin 6. maçını kazanması durumunda NBA finaline yükselecek.