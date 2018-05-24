Finalde cezalı duruma düşen Batuhan, maç sonu ağladı

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'la Afjet Afyonspor 27 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek ve kazanan takım Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

Batuhan attığı harika golle Sakarya'yı finale taşıdı - İZLE

BATUHAN KARADENİZ TAKIMINI SIRTLADI

Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig play-off çeyrek ve yarı final maçlarında attığı 5 golle Sakaryaspor'u finale taşıdı. Genç yaşta profesyonel olan ve birçok olayla gündeme gelen Karadeniz, üst liglerde tutunamayınca Sakaryaspor'a transfer oldu. 27 yaşındaki Batuhan, Sakaryaspor'daki müthiş formuyla takımını finale taşımasına rağmen kendini yaktı.

OYUNDAN ATILDI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yarı finalde oynanan Gümüşhanespor maçında oyuna 56. dakikada giren Batuhan, 83. dakikada sarı kart gördü, 86. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi, 88. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Batuhan maçın ardından finalde cezalı duruma düştüğü için gözyaşlarına hakim olamadı.