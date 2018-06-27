Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndaki tek temsilcimiz olan Cüneyt Çakır, gösterdiği performansla FIFA'nın gözleri arasına girmeyi başardı.

Messi'li Arjantin'in tamam ya da devam maçına atanan Çakır, çok iyi bir yönetim sergiledi.

İşte 41 yaşındaki hakemin kritik pozisyonlardaki kararları:

IHEANACHO'NUN POZİSYONU PENALTI DEĞİL

Karşılaşmanın 45. dakikasında Nijerya penaltı bekledi.

Marcos Rojo ile Kelechi Iheanacho'nun mücadelesinde Arjantinli futbolcu ayağını Nijeryalı Iheanacho'nun başının üstüne kadar kaldırınca penaltı beklentisi oluştu.

Cüneyt Çakır VAR'a bile başvurmadan oyunu devam ettirdi. Çünkü Rojo topa müdahale etmişti.

MASCHERANO İNDİRDİ, ÇAKIR KAÇIRMADI

Maçın 50. dakikasında ise Nijerya korner atışı kullandı. Nijerya'dan Leon Balogun, Javier Mascherano'nun müdahalesiyle topsuz alanda yere indirildi.

Pozisyonu iyi süzen Cüneyt Çakır, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Yapılan itirazların ardından video yardımcı hakemin görüşüne başvuran Çakır beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu kullanan Moses, skoru 1-1'e getirdi.

TOP VÜCUTTAN SEKİP ELE ÇARPIYOR

Mücadelenin en kritik anı ise 77. dakikada yaşandı.

Nijeryalılar, Rojo'nun ceza sahası içinde topa elle dokunmasının ardından penaltı bekledi.

Maçı devam ettiren Çakır, daha sonra VAR'a başvurdu. Kurallar gereği top Rojo'nun kendi vücudundan sekip eline çarptığı için penaltı kararı çıkmadı.

Çakır verdiği bu kararla da pozisyonu ne kadar iyi süzdüğünü bir kez daha gösterdi.

FİNAL MAÇINI YÖNETEBİLİR

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina, kritik maçı en iyi şekilde atlatan Çakır'a tam not verdi.

2014 Dünya Kupası'nda yarı final yöneten Çakır, bu kez final yönetebilir.

Tecrübeli hakemin kalan maçlarda da aynı performansı göstermesi durumunda, FIFA tarafından final müsabakasına atanması bekleniyor.