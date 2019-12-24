UEFA, Finansal Fair Play 2019 Raporu’nu açıkladı. Avrupa futbolunda mali kurallar çerçevesinde son iki sezonun toplam bilançosu ve buna dair detayların yer aldığı raporda, Türk takımlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı.

İnceleme Birimi, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu 6 kulüpten gelir-gider dengesi bilgilerini düzeltmesini talep etti.

Söz konusu kulüpler arasında Maccabi, Inter, Milan, Roma, Rubin Kazan, Galatasaray ve Fenerbahçe bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'A 100 BİN EURO CEZA VERİLDİ

Borçları nedeniyle 9 kulübe, çeşitli cezalar verildi. Bu dokuz içerisinde Türkiye’den Beşiktaş yer aldı. Siyah-beyazlıların kendisine verilen süre içerisinde bunları gideremediğine dikkat çekilerek, 100 bin euro para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda finansal fair play şef müfettişi tarafından, 5 kulüple yapılandırma anlaşması yapılmasına karar verildiği, bunlardan birinin Galatasaray olduğu duyuruldu. Anlaşmaya imza atan diğer dört kulüp Maccabi, Kairat, Cluj ve Marsilya.

Galatasaray’ın yapılandırma anlaşması sürmekte iken Beşiktaş’ın ise geride kalan iki yılda, gerekliliklerini yerine getirerek yapılandırma anlaşmasınından çıkan 8 kulüpten biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

UEFA Raporu’na göre son iki yılda finansal fair play yapılandırma anlaşmasını ihlal eden üç kulüp oldu, bunlardan ikisi Türkiye’den çıktı.

Rus ekibi Rubin Kazan’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da yaptıkları anlaşmaları ihlal ettikleri ve bunların yargısal birime sevk edildikleri vurgulandı.